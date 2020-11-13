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Евро-2020 по художественной гимнастике: возвращение в Киев через 16 лет

Евро-2020 по художественной гимнастике: возвращение в Киев через 16 лет
14:17 Сегодня Телеграф

С 26 по 29 ноября в Киеве состоится самое большое спортивное событие года - Чемпионат по художественной гимнастике 2020.

Об основных изменениях и нововведениях можно узнать из статьи, которая вышла на сайте Главком.

Турнир будет проходить в столице Украины второй раз – Киев уже принимал континентальное первенство в 2004 году.

«Тогда наша Национальная сборная усилиями Анны Бессоновой, Натальи Годунко, Тамары Ерофеевой завоевала серебряные награды в командных и индивидуальных соревнованиях. Через 16 лет Киев вновь гостеприимно принимает участников 36-го Чемпионата Европы, а наша Национальная сборная возлагает надежды на новых юных звезд – Владу Никольченко, Викторию Оноприенко, Валерию Юзвяк, Анастасию Возняк и других спортсменок, которые будут представлять Украину на этих соревнованиях », - говорится в статье.

Анна Бессонова

Анна Бессонова

Издание также сообщило, что нынешний Чемпионат должен был стать рекордным по количеству стран-участниц, но из-за коронавируса некоторые страны были вынуждены отказаться от участия в турнире.

«В Киев приедет большая спортивная семья – 24 делегации заявили к участию 132 гимнастки включая Украину. На нынешнем первенстве гимнастки будут соревноваться за 8 комплектов наград. При отсутствии России интересная битва за медали в многоборье развернется между представительницами Азербайджана, Беларуси, Израиля, Италии», - пишет сайт.

Влада Никольченко

Влада Никольченко

Пандемия Covid-19 внесла свои коррективы в планы организаторов Чемпионата Европы, поэтому соревнования пройдут с определенными ограничениями, согласованными с Европейским гимнастическим союзом и Олимпийским комитетом. В частности, они пройдут без зрителей непосредственно во Дворце Спорта, а из-за переноса Олимпиады на следующий год олимпийская лицензия также разыгрываться не будет. Вместе с тем, трансляция Чемпионата Европы будет происходить на всю Европу, а свои олимпийские лицензии украинская сборная уже получила.

Организаторы Чемпионата утверждают, что спорт невозможно остановить, он живет даже в такие сложные времена. Поэтому все ценители художественной гимнастики в Украине и мире с нетерпением ждут главного события года, которое обязательно подарит много положительных эмоций.

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Все по теме:

Киев, Украина, Гимнастика, Художественная гимнастика.

Автор:

Телеграф
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