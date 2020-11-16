Массовая драка в матче женского гандбола вызвала бурное обсуждение в сети

Поединок женских гандбольных клубов «Днепрянка» (Херсон) и «Реал» (Николаев), который проходил в Херсоне, завершился массовой дракой.

Незадолго до окончания поединка при счете 27:24 в пользу хозяек поля гандболистка Каролина Савченко нервно отреагировала на фол против нее со стороны Светланы Аксеновой. Завязалась драка, в которой приняли участие обе команды.

После чего поединок возобновился через четыре с половиной минуты. Отметим, встреча завершилась победой «Днепрянки» со счетом 30:28.

Кроме того, «Днепрянка» идет на втором месте Суперлиги, «Реал» занимает третью позицию. Лидер первенства — львовская «Галичанка».

Напомним, гандбол является командной игрой, которая появилась на рубеже 19-20 столетия в Дании, как замена футболу в зимнее время.