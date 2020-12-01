Лидирующий велогонщик упал прямо на линии финиша (видео)

В мировом велоспорте сейчас перерыв, а в Колумбии проходит веломногодневка Clasico RCN.

Во время второго этапа, который состоялся 30 ноября, в самой развязке гонки произошел курьезный случай. Эдисон Муньос уверенно лидировал и за несколько метров до финиша решил победно вскинуть руки вверх. Проехав "без рук" еще пару метров Эдисон пересек финишную прямую и рухнулся на асфальт. К счастью, другие велогонщики вовремя среагировали и объехали незадачливого победителя.

Видео инцидента доступно в сети:

¡Muñoz, ganador de la etapa! ¡Llegada accidentada pero puede más la emoción de ganar!#ClásicoRCNxWIN pic.twitter.com/KoI2Zzv3CF — Win Sports Tv (@WinSportsTV) November 30, 2020

Ранее "Телеграф" сообщал о странном происшествии во время велогонки в Италии, где местная бабушка на авто сбила гонщика-чемпиона.