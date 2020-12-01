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Лидирующий велогонщик упал прямо на линии финиша (видео)

Лидирующий велогонщик упал прямо на линии финиша (видео)
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

В мировом велоспорте сейчас перерыв, а в Колумбии проходит веломногодневка Clasico RCN.

Во время второго этапа, который состоялся 30 ноября, в самой развязке гонки произошел курьезный случай. Эдисон Муньос уверенно лидировал и за несколько метров до финиша решил победно вскинуть руки вверх. Проехав "без рук" еще пару метров Эдисон пересек финишную прямую и рухнулся на асфальт. К счастью, другие велогонщики вовремя среагировали и объехали незадачливого победителя.

Видео инцидента доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал о странном происшествии во время велогонки в Италии, где местная бабушка на авто сбила гонщика-чемпиона.

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Колумбия, Велоспорт.

Автор:

Телеграф
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