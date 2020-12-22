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Украинец удивил мир, исполнив новый трюк на сноуборде в Киеве (видео)

Украинец удивил мир, исполнив новый трюк на сноуборде в Киеве (видео)
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: tk.media

Украинец Сергей Барковский исполнил абсолютно новый трюк на сноуборде, который получил название Backflip-wallride-backflip.

19-20 декабря в Киеве под Аркой дружбы народов прошли соревнования для профессиональных сноубордистов и лыжников "Дабл Тріпл Snow Fest 2020". 78 спортсменов из 18 стран мира боролись за призовой фонд в размере €10 тысяч в 6 номинациях. Украинец Барковский не только победил в категории Snowboard Best Trick Wall Ride, но и удивил весь мир фантастическим трюком. Полет Сергея на сноуборде сложно описать словами. В общем, смотрите сами.

Видео трюка Сергея Барковского покорило сеть:

 
 
 
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Публикация от World Snowboarding (@world.snowboarding)

Организаторы сообщили, что за киевскими соревнованиями наблюдало больше 75 тысяч зрителей, а видео трюка Сергея растиражировали на  профильных пабликах всего мира, где оно собрало свыше 100 тысяч просмотров.

Сноубординг входит в десятку самых экстремальных видов спорта.

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Сноубординг, Сергей Барковский.

Автор:

Телеграф
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