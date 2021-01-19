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Гандболист-электрик весом 130 кг стал звездой на чемпионате мира (видео)

Гандболист-электрик весом 130 кг стал звездой на чемпионате мира (видео)
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер Matt_Reigle

В Египте проходит мужской чемпионат мира по гандболу, который уже запомнился болельщикам некачественной картинкой телевещания. Однако есть и позитивные ноты.

В гандбольном Мундиале впервые сыграла команда Демократической Республики Конго. Стартовые два поединка конголезцы проиграли (Аргентине и Дании, - прим. ред.), однако именно игрок этой сборной стал звездой в сети. Готье Мвумби - гандболист сборной ДР Конго, несмотря на свое огромные габариты и вес в 130 кг, вполне неплохо действует на позиции линейного. Его команда в двух стартовых матчах ЧМ-2021 дважды уступила, но еще не потеряла шансы на выход в следующий раунд соревнований.

Видеокадры с игрой гандбольного "Шакила" публикуются во всевозможных соцсетях:

Примечательно, что гигант ростом в 192 см, в игре с Аргентиной реализовал все свои четыре броска. У себя на родине Мвумби стал дипломированным электриком, а гандбол был для него - просто хобби. Сейчас Готье выступает во Франции за клуб из четвертого дивизиона Дре.

ЧМ-2021 по гандболу в Египте завершится 31 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Франции был побил мировой рекорд в тройном прыжке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Гандбол, ДР Конго, Готье Мвумби.
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