Российскому лыжнику-дебоширу грозит тюрьма

Российский лыжник, чемпион "Тур де Ски-2021" Александр Большунов может оказаться в тюрьме за свою выходку на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом рассказал финский юрист Оскар Линдберг в комментарии для Матч ТВ.

По словам Линдберга, россиянин после финиша специально повалил соперника, а это в финском законодательстве рассматривается как нападение средней или малой тяжести. Инцидент случился после гонки, а потому будет рассматриваться как происшествие вне соревнований, что уголовно наказуемо. Согласно главе 21 Уголовного кодекса Финляндии, которая посвящена преступлениям против жизни и здоровья, Большунов может отделаться штрафом или получить тюремный срок до двух лет.

Кроме того, Александр активно размахивал палкой за спиной финна перед самим финишем. Даже если он не попал по сопернику, то в соответствии с Разделом 5 Главы 21 Уголовного кодекса Финляндии он может быть осужден за попытку нанести телесное повреждение легкой и средней тяжести.

Таким образом, оба инцидента будут рассматриваться судебными органами Финляндии как одно, ведь они были совершены сразу друг за другом. Максимальное наказание, которое грозит российскому чемпиону составляет до двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

"Телеграф" напоминает, что на Кубке мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) в эстафете на финише финский гонщик Йони Мяки в борьбе за второе место заблокировал "коридор" перед Большуновым. Нервы у россиянина не выдержали и тот взмахнул палкой в направлении соперника, а после финиша снес всю команду финнов. Организаторы дисквалифицировали сборную РФ.

Жесть дня в лыжах! Большунов дважды ударил финна палкой и получил деквалификацию. Александр не сдержал эмоций во время разборки в финишном створе pic.twitter.com/uqQz2760om — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 24, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал, что Большунов оказался в эпицентре скандала за день до эстафеты в Лахти.