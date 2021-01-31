Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону

В воскресенье, 31 января, на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй состоялось две гонки. В сингл-миксте сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко заняла пятое место, а вот в смешанной эстафете "Желто-синие" завоевали бронзовые медали.
Победу в миксте одержала команда Норвегии, за ними финишировали немцы, а третий результат показали украинцы в составе Ирины Петренко, Виты Семеренко, Богдана Цымбала и Артема Примы. На восьми огневых рубежах наша команда допустила 10 промахов, обойдясь без штрафных кругов.
Результаты смешанной эстафеты:
1. Норвегия (1+7) 1:01:23,7
2. Германия(0+7) +30,7
3. Украина (0+10) +52,5
4. Литва (0+5) +1:02,4
5. Италия (0+10) +1:14,4
6. Австрия (0+3) +1:14,5
Результаты одиночной смешанной эстафеты:
1. Германия(0+5) 35:01,6
2. Франция (1+8) +21,0
3. Россия (0+6) +26,7
4. Італія (0+7) +29,1
5. Украина (0+6) +46,6
6. Норвегия (1+14) +50,2
Таким образом, на ЧЕ-2021 в Польше сборная Украины добыла полный медальный комплект. Ранее Артем Прима выиграл гонку преследования, а Анастасия Меркушина стала второй в индивидуальной гонке.