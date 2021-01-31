Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону

В воскресенье, 31 января, на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй состоялось две гонки. В сингл-миксте сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко заняла пятое место, а вот в смешанной эстафете "Желто-синие" завоевали бронзовые медали.

Победу в миксте одержала команда Норвегии, за ними финишировали немцы, а третий результат показали украинцы в составе Ирины Петренко, Виты Семеренко, Богдана Цымбала и Артема Примы. На восьми огневых рубежах наша команда допустила 10 промахов, обойдясь без штрафных кругов.

Результаты смешанной эстафеты:

1. Норвегия (1+7) 1:01:23,7

2. Германия(0+7) +30,7

3. Украина (0+10) +52,5

4. Литва (0+5) +1:02,4

5. Италия (0+10) +1:14,4

6. Австрия (0+3) +1:14,5

Результаты одиночной смешанной эстафеты:

1. Германия(0+5) 35:01,6

2. Франция (1+8) +21,0

3. Россия (0+6) +26,7

4. Італія (0+7) +29,1

5. Украина (0+6) +46,6

6. Норвегия (1+14) +50,2

Таким образом, на ЧЕ-2021 в Польше сборная Украины добыла полный медальный комплект. Ранее Артем Прима выиграл гонку преследования, а Анастасия Меркушина стала второй в индивидуальной гонке.