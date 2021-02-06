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Украинская легкоатлетка Бех-Романчук выиграла "серебро" на турнире в Берлине (видео)

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук выиграла "серебро" на турнире в Берлине (видео)
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм marynabekh

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала "серебро" в секторе прыжков в длину на турнире ISTAF Indoor в Германии.

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На соревнованиях в Берлине украинка в своей лучшей попытке показала результат 6,64 м, что позволило ей занять второе место. "Золото" добыла местная спортсменка Малайка Михамбо, выпрыгнувшая на 6,77 м. "Бронза" досталась американке Талии Брукс (6,49 м).

Видео прыжков Марины на турнире в Берлине:

Результаты ISTAF Indoor в Германии:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бех-Романчук признали лучшей прыгуньей в длину в мире.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 148

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Легкая атлетика, Прыжки в длину, Марина Бех-Романчук.
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