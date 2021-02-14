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Украинский биатлонист Прима героически провел гонку на Чемпионате мира

Украинский биатлонист Прима героически провел гонку на Чемпионате мира
Обновлено 16:32 Сегодня Телеграф Фото: biathlon.com.ua

В воскресенье, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась гонка преследования среди мужчин.

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Победу в персьюте, не допустив ни единого промаха на четырех огневых рубежах, завоевал француз Эмильен Жаклен. Примечательно, что в 2020 году на ЧМ в Антерсельве он также триумфовал в этой дисциплине. Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльссон, а третьим - норвежец Йоханнес Тингнес Бе.

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, финишировавший на восьмой позиции. Отметим, 33-летний украинец стартовал 20-м с более чем минутным отставанием от лидера. Таким образом, наш спортсмен отыграл у конкурентов 12 позиций. Богдан Цымбал закончил гонку преследования на 18-м месте, а Дмитрий Пидручный провалил стрельбу и финишировал 28-м.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Эмильен Жаклен (0+0+0+0)  31:22,1
2. Себастьян Самуэльссон (0+0+0+0)  +7,3
3. Йоханнес Тингнес Бt (0+1+1+0)  +8,1
...
8. Артем Прима (0+1+2+0)  +2:00,6
18. Богдан Цымбал (1+0+0+0)  +2:49,3
28. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1)  +3:25,2

"Эмоции, конечно, только радостные и хорошие. В принципе, доволен гонкой преследования, что все получилось. В общем, неплохо, ведь восьмое место, и я действительно, рад. Но честно могу сказать одно: для пасьюта три штрафных круга - это много. Надо стрелять меньше, тогда будет шанс на лучший результат, лучшее место. Промах на первой стойке - мой. По дистанции, в принципе, работал в своем темпе. Если на круге попадался сильный соперник - пытался стать в спину, немного отдышаться и поработать в паре. Ни за кем сильно не гнался, все в своем ритме, и если на рубеже были промахи - то они мои.", - цитирует давшего комментарий после гонки Приму biathlon.com.ua.

С результатами всех прошедших гонок, а также расписанием трансляций грядущих заездов на ЧМ-2021 по биатлону можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Биатлон, Артем Прима, ЧМ-2021 по биатлону.
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