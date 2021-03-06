Украинка взяла "серебро" в спринте на Кубке мира по биатлону (фото)

Украинская биатлонистка Юлия Джима второй достигла финиша в спринтерской гонке на 7,5 км восьмого этапа Кубка мира в чешском Нове-Место. Спортсменка поразила все цели на огневых рубежах.

Высокие показатели стрельбы дали возможность Юлии Джиме захватить промежуточное лидерство в гонке. Однако, во время финального круга ее соперница из Норвегии Тириль Экхофф смогла показать хорошую скорость. Скандинавка обошла украинку на 9,3 секунды, завоевав "золото". Юлия Джима получила "серебро", сообщает "biathlon".

По результатам гонки, лучшее время вышло у Тирил Экхофф (18 минут 48,4 секунды + 1 промах), "бронза" досталась итальянке Лизе Витоцци (+15,0; 0).

Стоит отметить, всего в спринтерской гонке приняли участие 106 спортсменок. Результаты других украинок: Дарья Блашко - 16-е место, Анастасия Меркушина - 22-е, Елена Пидгрушная - 34-е, Валя Семеренко - 40-е.

Напомним. ранее Юлия Джима завоевала "серебро" в Антхольце на первой гонке седьмого этапа Кубка мира по биатлону - женская "индивидуалка" на 15 км.