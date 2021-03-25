Летающий лыжник упал с трамплина на скорости свыше 100 км/ч (видео)

Норвежский летающий лыжник Даниэль-Андре Танде угодил в страшный инцидент в Словении.

На Кубке мира в Планице во время разминки Танде потерял равновесие в воздухе и на огромной скорости крайне неудачно приземлился. Потерявшего сознание спортсмена тут же доставили на носилках к вертолету и переправили в больницу.

Ski jumper Daniel-Andre Tande airlifted to hospital after brutal crash https://t.co/dI4WGILkeN pic.twitter.com/IN3KXsqek3 — New York Post Sports (@nypostsports) March 25, 2021

Видео инцидента с Танде доступно в сети:

FATALNIE TO WYGLĄDAŁO ŻEBY TANDE CAŁO Z TEGO WYSZEDŁ #skijumpingfamily pic.twitter.com/taHxHyqOTo — zorza (@biebssmood) March 25, 2021

По данным с трансляции соревнований Даниэль-Андре упал на скорости в 102 км/ч.

Андре Танде является олимпийским чемпионом Пхенчхана в командном первенстве, а также четырехкратным чемпионом мира.

После инцидента с норвежцем соревнования приостановили, однако затем возобновили. Победу одержал японец Рею Кобаяси.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком падении горнолыжницы на соревнованиях в Италии.