Летающий лыжник упал с трамплина на скорости свыше 100 км/ч (видео)

Норвежский летающий лыжник Даниэль-Андре Танде угодил в страшный инцидент в Словении.
На Кубке мира в Планице во время разминки Танде потерял равновесие в воздухе и на огромной скорости крайне неудачно приземлился. Потерявшего сознание спортсмена тут же доставили на носилках к вертолету и переправили в больницу.
Ski jumper Daniel-Andre Tande airlifted to hospital after brutal crash https://t.co/dI4WGILkeN pic.twitter.com/IN3KXsqek3
— New York Post Sports (@nypostsports) March 25, 2021
Видео инцидента с Танде доступно в сети:
FATALNIE TO WYGLĄDAŁO ŻEBY TANDE CAŁO Z TEGO WYSZEDŁ #skijumpingfamily pic.twitter.com/taHxHyqOTo
— zorza (@biebssmood) March 25, 2021
По данным с трансляции соревнований Даниэль-Андре упал на скорости в 102 км/ч.
Андре Танде является олимпийским чемпионом Пхенчхана в командном первенстве, а также четырехкратным чемпионом мира.
После инцидента с норвежцем соревнования приостановили, однако затем возобновили. Победу одержал японец Рею Кобаяси.
Ранее "Телеграф" сообщал о жестком падении горнолыжницы на соревнованиях в Италии.