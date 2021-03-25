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Летающий лыжник упал с трамплина на скорости свыше 100 км/ч (видео)

Летающий лыжник упал с трамплина на скорости свыше 100 км/ч (видео)
20:42 Сегодня Телеграф Фото: Twitter LelenMat

Норвежский летающий лыжник Даниэль-Андре Танде угодил в страшный инцидент в Словении.

Горнолыжник вылетел за пределы трассы и влетел в двух людей (видео)

На Кубке мира в Планице во время разминки Танде потерял равновесие в воздухе и на огромной скорости крайне неудачно приземлился. Потерявшего сознание спортсмена тут же доставили на носилках к вертолету и переправили в больницу.

Видео инцидента с Танде доступно в сети:

По данным с трансляции соревнований Даниэль-Андре упал на скорости в 102 км/ч.

Даниэль-Андре Танде упал в Словении

Андре Танде является олимпийским чемпионом Пхенчхана в командном первенстве, а также четырехкратным чемпионом мира.

После инцидента с норвежцем соревнования приостановили, однако затем возобновили. Победу одержал японец Рею Кобаяси.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком падении горнолыжницы на соревнованиях в Италии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Прыжки с трамплина, Даниэль-Андре Танде.
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