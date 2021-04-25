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Украинец Радивилов выиграл чемпионат Европы в опорном прыжке (видео)

Украинец Радивилов выиграл чемпионат Европы в опорном прыжке (видео)
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф Фото: Instagram iradivilov

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл "золото" в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, что проходит в Базеле (Швейцария). 

28-летний Радивилов добыл "золото" в опорном прыжке, опередив в общей классификации израильтянина Андрея Медведева и британца Джарнни Реджини-Морана.

Видео победного опорного прыжка Радивилова в Базеле:

Добавим, что Игорь побеждает в этой дисциплине уже второй год кряду. Всего на его счету 11 медалей чемпионатов Европы, в том числе командное "золото" и победа в упражнениях на кольцах. Отметим, на Олимпийских играх в Лондоне (2012 год) Радивилов добыл "бронзу" именно в опорном прыжке.

Ранее на ЧЕ в Швейцарии украинец Илья Ковтун занял третье место в многоборье, а Анастасия Бачинская выиграла "бронзу" в упражнении на бревне.

"Телеграф" напоминает, что опорный прыжок является фирменной дисциплиной для Радивилова, именем которого даже назван элемент в спортивной гимнастике.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Спортивная гимнастика, Игорь Радивилов.
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