Украинец Радивилов выиграл чемпионат Европы в опорном прыжке (видео)

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл "золото" в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, что проходит в Базеле (Швейцария).

28-летний Радивилов добыл "золото" в опорном прыжке, опередив в общей классификации израильтянина Андрея Медведева и британца Джарнни Реджини-Морана.

Видео победного опорного прыжка Радивилова в Базеле:

Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021

Добавим, что Игорь побеждает в этой дисциплине уже второй год кряду. Всего на его счету 11 медалей чемпионатов Европы, в том числе командное "золото" и победа в упражнениях на кольцах. Отметим, на Олимпийских играх в Лондоне (2012 год) Радивилов добыл "бронзу" именно в опорном прыжке.

Ранее на ЧЕ в Швейцарии украинец Илья Ковтун занял третье место в многоборье, а Анастасия Бачинская выиграла "бронзу" в упражнении на бревне.

"Телеграф" напоминает, что опорный прыжок является фирменной дисциплиной для Радивилова, именем которого даже назван элемент в спортивной гимнастике.