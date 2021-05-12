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Украинка Федина добыла историческое "золото" на чемпионате Европы

Украинка Федина добыла историческое "золото" на чемпионате Европы
Обновлено 11:48 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште сборная Украины добыла первые медали.

Украинка Марта Федина завоевала "золото" в техническом соло, набрав в сумме 91.8445 баллов и обойдя гречанку Евангелию Платаниоти. Эта медаль стала первой для сборной Украины на соревнованиях в Венгрии. Кроме того, это первое в истории Украины "золото" в соло в артистичном плавании на подобных соревнованиях.

Затем в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в миксте украинцы Алексей Середа и Ксения Байло добыли победу, набрав 325,68 баллов, обойдя соперников из Великобритании, которые стали вторыми, более чем на 18 баллов.

Ранее "Телеграф" сообщал о победе украинца Радивилова на ЧЕ по спортивной гимнастике.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Марта Федина, Артистическое плавание, Алексей Середа, Ксения Байло.
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