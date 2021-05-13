Украинские синхронистки стали вице-чемпионками Европы под "Лебединое озеро"

Сборная Украины по артистическому плаванию выиграла серебряные медали на чемпионате Европы по водным видам спорта, что проходит в Будапеште.

По итогам программы украинки показали второй результат набрав 92,3920 балла. Победу отпраздновали россиянки ( 95,6705 балла), третье место у Испании (89,7700). В составе "Желто-синих" выступили: Марта Федина, Анастасия Савчук, Влада и Марина Алексеевы, Катерина Резник, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно. Примечательно, что украинки выступили на турнире под музыку из балета "Лебединое озеро".

"Телеграф" напоминает, что Федина на днях завоевала "золото" в техническом соло, а также выиграла "серебро" в произвольной программе соло. Отметим, еще одно "золото" на чемпионате Европы в Венгрии завоевали юные украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Ксения Байло.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Радивилов выиграл "золото" на ЧЕ по спортивной гимнастике.