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Украинский каратист добыл историческую победу на чемпионате Европы (видео)

Украинский каратист добыл историческую победу на чемпионате Европы (видео)
Обновлено 17:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram iamhoruna

С 19 по 23 мая в городе Пореч (Хорватия) проходит чемпионат Европы по карате. В предпоследний соревновательный день украинский каратист Станислав Горуна выиграл золотую медаль.

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В финале турнира в весовой категории до 75 кг Горуна одолел представителя Азербайджана Рафаэля Агаева. Итоговый счет -  3:1. Третье место разделили немец Ной Битч и хорват Энес Гарибович.

Примечательно, что эта победа стала не только первой для Горуны на таком уровне, но и первой для украинского мужского карате в истории на уровне чемпионатов Европы. Станислав, к слову дважды становился серебряным призером ЧЕ, а также дважды выиграл "бронзу".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская синхронистка добыла историческую победу на чемпионате Европы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Каратэ, Станислав Горуна.
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