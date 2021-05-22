Украинский каратист добыл историческую победу на чемпионате Европы (видео)

С 19 по 23 мая в городе Пореч (Хорватия) проходит чемпионат Европы по карате. В предпоследний соревновательный день украинский каратист Станислав Горуна выиграл золотую медаль.

В финале турнира в весовой категории до 75 кг Горуна одолел представителя Азербайджана Рафаэля Агаева. Итоговый счет - 3:1. Третье место разделили немец Ной Битч и хорват Энес Гарибович.

Примечательно, что эта победа стала не только первой для Горуны на таком уровне, но и первой для украинского мужского карате в истории на уровне чемпионатов Европы. Станислав, к слову дважды становился серебряным призером ЧЕ, а также дважды выиграл "бронзу".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская синхронистка добыла историческую победу на чемпионате Европы.