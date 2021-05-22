"Чем лучше поле - тем хуже передачи": украинский тренер устроил разнос своей команде (видео)

В поединке 26-го тура Первой лиги Украины, что проходил еще в минувший уик-энд, "Металлист 1925" в Харькове разгромил "Верес". В сети появилось видео из раздевалки ровенской команды в перерыве этого поединка.

Кадры из раздевалки на своей страничке в Instagram опубликовал футболист и блогер Дмитрий Поворознюк. На видео видно, как разъяренный тренер врывается в помещение и начинает разнос, ведь его команда проигрывала по итогам первых 45 минут со счетом 2:0.

"Чем лучше поле - тем хуже передачи", - кричал тренер среди прочего.

Внимание. На видео присутствует ненормативная лексика:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Povoroznyuk Dmytro (@povoroznyuk_dmytro)

Отметим, поединок завершился со счетом 4:1. "Верес" (59 очков) на данный момент лидирует в Первой лиге, "Металлист 1925" (53 очка) - идет третьим.

Видеообзор матча "Металлист 1925" - "Верес:

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский клуб собрал доказательства предвзятого судейства в матче с "Вересом".