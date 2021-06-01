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Кадыров готов предложить Нурмагомедову гонорар уровня UFC: названа сумма

Кадыров готов предложить Нурмагомедову гонорар уровня UFC: названа сумма
Обновлено 18:06 Сегодня Телеграф Фото: Instagram khabib_nurmagomedov

Вице-президент ММА-промоушена ACA Асланбек Бадаев заявил , что Хабиб Нурмагомедов может получить огромный гонорар за прощальный бой в России.

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Бадаев отметил, что ACA обладает финансовыми возможностями UFC и готово заплатить Нурмагомедову 440 млн рублей (около 165 млн гривен) за один бой.

"Готовы ли Хабибу заплатить 440 миллионов рублей и больше в ACA? Способность заплатить эти деньги есть. Возникает вопрос, насколько это целесообразно. В данном случае сам глава республики об этом говорит. Конечно, лига будет готова эти деньги заплатить, потому что это громкое событие - прощальный бой Хабиба в лиге ACA. Это событие можно было преподнести очень громко", - заявил Бадаев в комментарии для YouTube-канала "Sport24: культура бития".

Недавно Глава Чечни Рамзан Кадыров наехал на Нурмагомедова, отметив, что тот является проектом UFC. Кроме того, Кадыров вызвал Хабиба на бой с одним из бойцов ACA за "любы деньги". Сам Нурмагомедов отреагировал на происходящее спокойно и призвал не ждать своего возвращения в ММА. 

"Телеграф" напоминает, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в смешанных единоборствах, дав обещание матери. В своем последнем поединке Нурмагомедов одолел  Джастина Гэтжи. На счету "Орла" 29 побед при отcутcnвии поражений, 13 из которых добыто в UFC.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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MMA, Смешанные единоборства, Хабиб Нурмагомедов.
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