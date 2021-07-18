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Опять допинг: российских гребцов сняли с Олимпиады

Опять допинг: российских гребцов сняли с Олимпиады
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф

Федерация гребного спорта России (ФГСР) сняла российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с Олимпиады после того, как их вторая допинг-проба подтвердила наличие мельдония.

Об этом сообщается в воскресенье, 18 июля, на сайте Международной федерации гребного спорта.

Из-за снятия Моргачева и Сорина российская команда не примет участие в соревновании по гребле в парной четверке. Артем Косов и Николай Пименов, которые должны были также выступить в парной четверке, также не поедут на Олимпийские игры. 

"Тренерский совет российской команды глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных в команде и пришел к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам", — заявили в ФГСР.

Международная федерация уже связалась с Литовской федерацией гребли и предложила освободившееся после россиян место ей. В настоящее время литовцы еще не приняли решения.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля.

Как сообщалось, российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин попались на употреблении допинга 7 июля.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Допинг, Олимпиада, Никита Моргачев, Павел Сорин.
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