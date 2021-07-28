Дарья Билодид ответила на хейт из-за русского языка

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид, которая недавно завоевала первую медаль сборной на Олимпийских играх в Токио (Япония), рассказала, как отреагировала на гневные комментарии из-за ее постов по Олимпиаде на русском языке в Instagram.

Об этом она поведала в интервью strana.ua.

Билодид призналась, что любит украинский язык, но лучше излагает мысли именно на русском, ведь общается со своей семьей на этом языке. Поэтому она продолжит публиковать посты и сторис на своей страничке в Instagram на том языке, на котором пожелает сама.

"Мне абсолютно все равно на хейт. Это моя Инстаграм-страница. Я могу писать хоть на испанском - это мое право. Я люблю украинский, но если мне хочется писать на русском - не вижу в этом ничего плохого. Тем более, в семье я тоже говорю на этом языке. И мне легче на нем формулировать мысли", - рассказал Билодид.

Напомним, Дарья являлась одной из фавориток в борьбе за "золото" на Олимпиаде в весовой категории до 48 кг. Однако в полуфинале олимпийского турнира украинка уступила японке Фуне Танаки, а в матче за "бронзу" Билодид оказалась сильнее израильтянки Широны Ришони.

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