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"Меня пытаются вывезти из страны без моего согласия": легкоатлетка Тимановская обратилась за помощью к МОК (видео)

"Меня пытаются вывезти из страны без моего согласия": легкоатлетка Тимановская обратилась за помощью к МОК (видео)
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф Telegraf.by

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую представители сборной Беларуси пытаются насильно вывезти из Токио, записала видеообращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о помощи.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

Спортсменка заявляет, что представители белорусской делегации оказывают на нее давление и пытаются вывезти из страны без ее согласия.

Согласно последним сообщениям, Международный олимпийский комитет заявил, что изучает ситуацию с Тимановской.

Ранее легкоатлетка публично раскритиковала спортивных функционеров Беларуси из-за того, что ее не предупредили о добавлении еще одной дистанции, которую ей нужно было бежать на Олимпиаде. Тимановскую практически за день до соревнований заявили на эстафету 4х400 м, хотя она всегда бегала 200м и не подготовлена к новой дистанции.

Белорусские спортивные функционеры сняли Тимановскую с обеих забегов и принуждают ее срочно вернуться в Беларусь. При этом объяснили якобы ее "эмоционально-психологическим состоянием".

Очевидно, что представителям Беларуси не понравилось возмущение спортсменки и они решили ее дисквалифицировать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская тяжелоатлетка Ирина Деха не сумела зацепиться за медаль и завершила соревнования без результата. 

Также напоминаем, что украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио.

Кроме того, третье место завоевали стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Япония, Скандал, Беларусь, Легкоатлетка, Олимпийские игры в Токио, Кристина Тимановская.
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