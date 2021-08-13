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АФУ и Parimatch официально подписали договор о сотрудничестве

АФУ и Parimatch официально подписали договор о сотрудничестве
11:33 Сегодня Телеграф

12 августа в PMHUB состоялась презентация партнерства Ассоциации футзала Украины и титульного спонсора Parimatch.

Компания стала спонсором Ассоциации футзала Украины в системной работе по проведению матчей национальной сборной Украины, чемпионата Украины среди команд Экстра лиги, Суперкубка Украины, Кубка Украины, Матча звезд и церемонии "Звезды года".

Контракт был подписан сроком на один год с возможностью пролонгации еще на два года.

Во время мероприятия АФУ и Parimatch представили ребрендинг логотипа Ассоциации футзала Украины и новое лого чемпионата, который будет носить название Parimatch Экстра лига. Его разработкой занималось ирландское креативное агентство Parkhouse.

АФУ и Parimatch_2

Новый сезон начинается с лозунгом "перезапуск футзала". Это словосочетание означает улучшение освещения футзала в медиасфере, активную работу с болельщиками и ряд других интересных активностей.

"Для нас очень важно, чтобы футзал вышел на новый уровень, поскольку наши инвестиции напрямую зависят от того, как работают ассоциация и клубы. Когда мы поддерживаем определенные виды спорта - отмечаем, что все зависит от них. Ассоциация футзала Украины продемонстрировала, что она готова развиваться и я уже вижу, что сегодняшнее мероприятие является шагом вперед и для нас. Это только начало и дальше будет больше. Мне очень хочется, чтобы украинским футзалом гордились, а на матчах собирались полные залы людей. Поэтому мы рады такому партнерству и с удовольствием приложим максимум усилий для развития ассоциации. Ставлю это подписание на второе место после начала сотрудничества с лондонским "Челси", - Филипп Орлов, представитель компании Parimatch.

АФУ и Parimatch _3

"Отмечу, что Ассоциация футзала Украины проводит целый ряд соревнований и имеет три сборных. Эта работа позволила получить предложения от разных партнеров. Мы выбрали Parimatch не исключительно через финансовую выгоду. Главная цель нашего сотрудничества заключается в развитии футзала как вида спорта. Компания Parimatch готова использовать свои знания и ресурсы для этого процесса. Мы хотим активнее работать с болельщиками, стремимся, чтобы футзал активно освещался в СМИ и стремимся совместными усилиями повысить привлекательность этого вида спорта. Parimatch является лидером рынка в своем сегменте и для нас почетно сотрудничество с таким лидером", - Сергей Владыко, президент Ассоциации футзала Украины.

"Особое внимание отводится совместной работе Parimatch со спортивным билетным сервисом # 1 в Украине Esport.in.ua в рамках внедрения ряда активностей для болельщиков. Поэтому любители спорта скоро будут приятно удивлены подготовленными для них сюрпризами. Уже через 10 дней состоятся матчи Parimatch Суперкубка Украины между женскими и мужскими командами. Билеты на это событие можно приобрести на сайте esport.in.ua", - отметил Роман Порядченко, соучредитель и директор компании Esports Group.

АФУ и Parimatch

Силы всех партнеров направлены на развитие футзала в Украине и поднятие его на новый уровень. Высокие амбиции и команда профессионалов готовы к новым вызовам, а Parimatch заряжает на победу!

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Сотрудничество, Договор, Париматч, Ассоциация футзала Украины.
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