На Крещатике прошел чемпионат Украины по перетягиванию грузовиков

В субботу 14 августа на главной улице страны богатыри тянули грузовики весом 8,5 тонн. 20 сильнейших стронгменов со всей Украины собрались на Крещатике для того, чтобы выявить сильнейшего в уникальном виде соревнований - перетягивании грузовиков. Главный драйвер украинского спорта Parimatch поддержал украинских богатырей, став титульным спонсором турнира.

Участники truck-чемпионата соревновались в трех упражнениях - трак пуш (толкание), трак пул (тяга) и арм-овер-арм (перетягивание). А чемпион соревнований определялся по сумме всех результатов спортсменов. Лидер соревнований постоянно менялся, а эмоции бушевали до последнего этапа. В конце концов победу вырвал Владимир Климко из Львова, серебряным призером стал Павел Кордияка, который в прошлом сезоне завоевал титул самого сильного человека Украины. Почетное третье место занял Богдан Копыл, который представлял Черкассы.

Интригой чемпионата стал тот факт, что баллы набранные спортсменами в течение соревнований влияют на их возможность попасть в состав участников главного турнира года - «Самый сильный человек Украины».

На мероприятии также состоялся чемпионат по жиму лежа среди спортсменов с инвалидностью. Интрига держалась до последнего, можно позавидовать силе и выдержке каждого спортсмена.

"Соревнования богатырей - очень зрелищный вид спорта. Именно поэтому мы решили поддержать украинских стронгменов, благодаря которым удалось собрать тысячи людей на главной улице страны. Для Parimatch это первый опыт партнерства с Федерацией стронгмена Украины и мы довольны, что смогли вместе подарить праздник Киеву и всем его гостям", - поделился впечатлениями от мероприятия представитель Parimatch Ukraine Филипп Орлов.

Гостями соревнований стали дети с инвалидностью - участники проектов Parimatch Foundation - которые также имели возможность попробовать свои силы в жиме лежа и тяге грузовиков. Для каждого, кто посетил поддержать спортсменов работала зона от титульных партнеров и Mahatch, где можно было посоревноваться на силомере, поиграть в PlayStation, познакомиться с известными спортсменами, а самое приятное - получить подарки и призы.