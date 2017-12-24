Линарес: Бой с Ломаченко будет легким, у него нет силы в ударе

Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (42-3, 27 КО) рассказал о возможном бое с Василием Ломаченко.

«Это был бы легкий бой для меня. Я не говорю, что недооцениваю Ломаченко, он хороший боксер.

Наши стили похожи, мы много работаем ногами и много передвигаемся по рингу, у нас хорошая техника, но у Ломаченко нет сильного удара.

Мне нравится смотреть бои Ломаченко, но его предыдущие соперники не могли сделать то, что я сделаю. Они не могли сочетать движение с ударной силой. Если получу шанс сразиться с ним, я не откажусь», – сказал Линарес.