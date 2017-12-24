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Линарес: Бой с Ломаченко будет легким, у него нет силы в ударе

Хорхе Линарес
16:32 Сегодня Телеграф
ua.tribuna.com

Новости спорта: Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (42-3, 27 КО) рассказал о возможном бое с Василием Ломаченко.

Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (42-3, 27 КО) рассказал о возможном бое с Василием Ломаченко.

«Это был бы легкий бой для меня. Я не говорю, что недооцениваю Ломаченко, он хороший боксер.

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Наши стили похожи, мы много работаем ногами и много передвигаемся по рингу, у нас хорошая техника, но у Ломаченко нет сильного удара. 

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Мне нравится смотреть бои Ломаченко, но его предыдущие соперники не могли сделать то, что я сделаю. Они не могли сочетать движение с ударной силой. Если получу шанс сразиться с ним, я не откажусь», – сказал Линарес.

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Новости спорта, WBA, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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