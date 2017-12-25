Отец игрока "ПСЖ" хочет, чтобы сын играл за сборную Украины

Отец полузащитника "ПСЖ" Максима Самойлова, который в конце ноября получил вызов в юношескую сборную России (игроки 2003 года рождения), хочет, чтобы его сын выступал за Украину.

"Я очень хочу, чтобы в конечном результате это была Украина. Я украинец, бывшая жена — россиянка, ФФУ должна этим заниматься, а я помогу чем смогу!" — написал Виталий Самойлов в своем "фейсбуке".

Виталий Самойлов – воспитанник киевского "Динамо". Когда он играл в России за саратовский "Сокол", у него в 2003 году родился сын, у которого российское свидетельство о рождении. После развода Самойлова с женой – гражданкой России сын уехал жить с матерью к ней на родину. После переезда в Москву Максим пошел в школу "Спартака", а сейчас находится в академии "ПСЖ".