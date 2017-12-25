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Отец игрока "ПСЖ" хочет, чтобы сын играл за сборную Украины

Максим Самойлов в ФК ПСЖ U-13 (верхний ряд, второй справа)
17:55 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Фейсбук Самойлова

Новости спорта: Полузащитник "ПСЖ" Максим Самойлов получил вызов в сборную России, но его отец желает, чтобы сын выступал в составе сборной Украины в будущем.

Отец полузащитника "ПСЖ" Максима Самойлова, который в конце ноября получил вызов в юношескую сборную России (игроки 2003 года рождения), хочет, чтобы его сын выступал за Украину.

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"Я очень хочу, чтобы в конечном результате это была Украина. Я украинец, бывшая жена — россиянка, ФФУ должна этим заниматься, а я помогу чем смогу!" — написал Виталий Самойлов в своем "фейсбуке".

Виталий Самойлов – воспитанник киевского "Динамо". Когда он играл в России за саратовский "Сокол", у него в 2003 году родился сын, у которого российское свидетельство о рождении. После развода Самойлова с женой – гражданкой России сын уехал жить с матерью к ней на родину. После переезда в Москву Максим пошел в школу "Спартака", а сейчас находится в академии "ПСЖ".

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Новости спорта, Максим Самойлов, Новости футбола, Сборная Украины, ФК ПСЖ, Футбол, ФФУ.
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