Скандалист, но как он забивает: все голы Балотелли в 2017 году (Видео)
Новости спорта: Одиозный форвард "Ниццы" хорошо провел первую часть текущего сезона в составе своего клуба, отметившись немалым количеством голов.
Пресс-служба "Ниццы" представила видеоролик со всеми голами нападающего Марио Балотелли в 2017 году.
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27-летний итальянский форвард отличился за французскую команду в уходящем году 23 раза. 17 голов Балотелли забил в Лиге 1, четыре — в Лиге Европы, а также по одному разу отметился в Кубке французской лиги и квалификации Лиги чемпионов.
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Напомним, "Ницца" в 1/16 финала Лиги Европы будет противостоять "Локомотиву" . Матчи между командами пройдут 15 и 22 февраля.