Скандалист, но как он забивает: все голы Балотелли в 2017 году (Видео)

Пресс-служба "Ниццы" представила видеоролик со всеми голами нападающего Марио Балотелли в 2017 году.

27-летний итальянский форвард отличился за французскую команду в уходящем году 23 раза. 17 голов Балотелли забил в Лиге 1, четыре — в Лиге Европы, а также по одному разу отметился в Кубке французской лиги и квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, "Ницца" в 1/16 финала Лиги Европы будет противостоять "Локомотиву" . Матчи между командами пройдут 15 и 22 февраля.