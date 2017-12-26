Клопп озвучил цели "Ливерпуля" в текущем розыгрыше АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о задаче команды на сезон в АПЛ.

"Мы должны попасть в Лигу чемпионов. Мы должны закончить сезон как можно выше. Похоже, в этом году мы можем быть вторыми, третьими или четвертыми, это фантастическая ситуация. Не мечта, но фантастическая ситуация.

Это то, над чем мы работаем. Для выполнения этой задачи нам нужно улучшить работу во всех аспектах. В этом сезоне я не думаю, что кто-то, кроме "Манчестер Сити" и, возможно, "Манчестер Юнайтед", много думает о том, что может стать чемпионом", — сказал Клопп.