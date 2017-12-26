Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Boxing Day 2017: расписание матчей 26 декабря Boxing Day 2017: расписание матчей 26 декабря
Новости: Владелец АЕК предложил своим игрокам миллион за проход "Динамо" Владелец АЕК предложил своим игрокам миллион за проход "Динамо"
Новости: Харлан и Хижняк – спортсмены года в Украине Харлан и Хижняк – спортсмены года в Украине
Новости: Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток

Клопп озвучил цели "Ливерпуля" в текущем розыгрыше АПЛ

Юрген Клопп
06:12 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Наставник "Ливерпуля" поделился, какие задачи у "мерсесайдцев" в текущем сезоне АПЛ.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о задаче команды на сезон в АПЛ.

Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)
Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)Читать полностью

"Мы должны попасть в Лигу чемпионов. Мы должны закончить сезон как можно выше. Похоже, в этом году мы можем быть вторыми, третьими или четвертыми, это фантастическая ситуация. Не мечта, но фантастическая ситуация.

Это то, над чем мы работаем. Для выполнения этой задачи нам нужно улучшить работу во всех аспектах. В этом сезоне я не думаю, что кто-то, кроме "Манчестер Сити" и, возможно, "Манчестер Юнайтед", много думает о том, что может стать чемпионом", — сказал Клопп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)

Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)
Тайсон стал блондином

Тайсон стал блондином
Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток

Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток
История любви Луиса Суареса и Софии подойдет для голливудского фильма

История любви Луиса Суареса и Софии подойдет для голливудского фильма
Кто, где и с кем: игроки "Шахтера" на каникулах (Фото)

Кто, где и с кем: игроки "Шахтера" на каникулах (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Капитан "Милана" может продолжить карьеру в "Челси" Марлос – лучший игрок УПЛ по версии капитанов клубов Конте рассказал, что для него значит играть на Рождество

Последние новости

Названы киностудии, доминировавшие на рынке США в 2017 году СМИ: РФ в 2014 году запустила в соцсетях кампанию по дискредитации Майдана Убийственная доза смеха: свежие анекдоты 26 декабря
Сегодня читают в спорте
01 Биатлон. Мигда победил в спринте и впервые стал чемпионом Украины
02 "Реал" готов выложить 300 млн евро за дуэт игроков из АПЛ
03 Капитан "Милана" может продолжить карьеру в "Челси"
04 Футболистов АЕКа ждет солидный бонус, если греки пройдут "Динамо"
05 Марлос – лучший игрок УПЛ по версии капитанов клубов
Новости сегодня
07:35 В США в ресторане произошла стрельба
07:32 У Соломоновых Островов произошло землетрясение
07:25 Владелец АЕК предложил своим игрокам миллион за проход "Динамо"
07:13 "Новогоднее" перемирие: боевики таки открывали огонь
07:12 Рождественское поздравление от мадридского "Реала" (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Освобождение пленных: Порошенко дал распоряжения Освобождение пленных: Порошенко дал распоряжения
Новости: Постпред РФ в Минске рассказал о планах Кремля относительно Донбасса Москва озвучила свои планы относительно Донбасса
Новости: Украина получает летальное оружие из пяти стран ЕС Украина получает летальное оружие из пяти стран ЕС
Новости: Вот какими получились дети у самых красивых женщин мира (Фото) Вот какими получились дети у самых красивых женщин мира (Фото)
Добавить комментарий
0