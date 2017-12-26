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Иньеста назвал самую памятную для него победу "Барселоны" в Лиге чемпионов

Андрес Иньеста
06:41 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Испанский полузащитник "Барселоны" рассказал о самой памятной для него победе в Лиге чемпионов.

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал, что самой значимой победой в Лиге чемпионов считает триумф в 2009 году. Испанец выигрывал с каталонцами ЛЧ в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.

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"Если вы хотите, чтобы я сделал выбор, то назову Лигу чемпионов, выигранную в Риме. Мы вышли в финал после моего гола в ворота "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Я приехал на финальную игру с травмой и не знал, смогу ли выйти на поле, но в итоге провел отличный матч», — цитирует Иньесту Marca.

Напомним, в финале Лиги чемпионов-2008/09 "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.

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