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Экс-игрок "Шахтера" заинтересовал несколько клубов АПЛ

Генрих Мхитарян
18:42 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Полузащитник сборной Армении вызывает серьезный интерес сразу нескольких клубов АПЛ.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян может остаться в АПЛ. Как сообщает Daily Star. сразу 4 английских клуба заинтересовались в услугах звездного армянина. Также, по информации издания, "Манчестер Юнайтед" выставил футболиста на трансфер.

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Ранее сообщалось, что игрок может пополнить ряды лондонского "Арсенала" и стать заменой Месуту Озилу. Имен других 3 клубов издание не сообщает. Кроме этого Генрихом активно интересуется миланский "Интер", и была информация, что представители "нерадзурри" ведут переговоры о возможной аренды игрока в январе.

В сезоне 2017/2018 армянин сыграл в 23 матчах, забил 5 голов и отдал 5 ассистов во всех турнирах. Но в последнее время у футболиста сложные отношения с главным тренером "манкунианцев" Жозе Моуринью.

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Новости спорта, АПЛ, Генрих Мхитарян, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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