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Тренер "Вереса" не опроверг слухи о своей отставке

Юрий Вирт
18:21 Сегодня Телеграф
terrikon.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Наставник "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал свой контракт с "Вересом".

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт, которого MatchDay.ua попросил прокомментировать свое возможное отстранение от должности, признался, что пока не расположен к разговорам на эту тему.

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— Юрий Николаевич, появились слухи, что руководство "Вереса" может отправить вас в отставку. Вы в курсе?

— Пока без комментариев. Ничего не буду говорить по этой теме.

— На какой срок у вас рассчитан действующий контракт?

— Летом заканчивается, — поделился Вирт.

43-летний Вирт возглавил "Верес" в конце апреля этого года. Ранее он работал ассистентом в молодежной команде донецкого "Металлурга", днепродзержинской на тот момент "Стали" и том же "Вересе".

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Верес, Футбол, Юрий Вирт.
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