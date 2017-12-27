Тренер "Вереса" не опроверг слухи о своей отставке

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт, которого MatchDay.ua попросил прокомментировать свое возможное отстранение от должности, признался, что пока не расположен к разговорам на эту тему.

— Юрий Николаевич, появились слухи, что руководство "Вереса" может отправить вас в отставку. Вы в курсе?

— Пока без комментариев. Ничего не буду говорить по этой теме.

— На какой срок у вас рассчитан действующий контракт?

— Летом заканчивается, — поделился Вирт.

43-летний Вирт возглавил "Верес" в конце апреля этого года. Ранее он работал ассистентом в молодежной команде донецкого "Металлурга", днепродзержинской на тот момент "Стали" и том же "Вересе".