Неймар откровенно рассказал о его самом трудном моменте в сборной Бразилии

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар вспомнил о переломе позвонка, который он получил в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 с командой Колумбии (2:1). Форвард не смог продолжить выступление на турнире, а бразильцы в полуфинале проиграли Германии со счетом 1:7.

"Та травма стала для меня худшим моментом в сборной из-за того, что мне пришлось пережить. Я долго плакал, а все мои родные были расстроены.

Когда Суньига сбил меня, Марсело тут же позвал врачей, но я сказал: "Нет, нет, я хочу играть", так как хотел забить. Но я не мог двигать ногами. Врачи забрали меня с поля, и я начал плакать. Мне было больно, но при этом я ничего не чувствовал.

После обследования в больнице врач сказал мне: "У меня для тебя две новости, одна плохая и одна хорошая. Плохая — чемпионат мира для тебя закончился". Я спросил: "А хорошая?" "Хорошая новость — ты сможешь ходить, потому что еще два сантиметра — и футбол бы закончился для тебя". Я остался в больнице на один день, а потом отправился домой, и для меня началась очень плохая неделя", — рассказал Неймар в интервью бывшему партнеру по команде Херарду Пике для The Players' Tribune.