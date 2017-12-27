Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Фигурист Ханю до Олимпиады не выйдет на лед Фигурист Ханю до Олимпиады не выйдет на лед
Новости: Экс-футболист "Милана" победил на президентских выборах в Либерии Экс-футболист "Милана" победил на президентских выборах в Либерии
Новости: Менеджер Шумахера рассказала о состоянии гонщика Менеджер Шумахера рассказала о состоянии гонщика
Новости: Главные спортивные победы Украины 2017 года Главные спортивные победы Украины 2017 года

Неймар откровенно рассказал о его самом трудном моменте в сборной Бразилии

Неймар
19:07 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Форвард сборной Бразилии рассказал о тяжелой травме, которую он получил на ЧМ-2014.

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар вспомнил о переломе позвонка, который он получил в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 с командой Колумбии (2:1). Форвард не смог продолжить выступление на турнире, а бразильцы в полуфинале проиграли Германии со счетом 1:7.

Главные спортивные победы Украины 2017 года
Главные спортивные победы Украины 2017 годаЧитать полностью

"Та травма стала для меня худшим моментом в сборной из-за того, что мне пришлось пережить. Я долго плакал, а все мои родные были расстроены.

Когда Суньига сбил меня, Марсело тут же позвал врачей, но я сказал: "Нет, нет, я хочу играть", так как хотел забить. Но я не мог двигать ногами. Врачи забрали меня с поля, и я начал плакать. Мне было больно, но при этом я ничего не чувствовал.

После обследования в больнице врач сказал мне: "У меня для тебя две новости, одна плохая и одна хорошая. Плохая — чемпионат мира для тебя закончился". Я спросил: "А хорошая?" "Хорошая новость — ты сможешь ходить, потому что еще два сантиметра — и футбол бы закончился для тебя". Я остался в больнице на один день, а потом отправился домой, и для меня началась очень плохая неделя", — рассказал Неймар в интервью бывшему партнеру по команде Херарду Пике для The Players' Tribune.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Неймар, Новости футбола, Сборная Бразилии, ФК ПСЖ, Футбол, ЧМ-2014.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Федерер выпустил благотворительный календарь на 2018 год

Федерер выпустил благотворительный календарь на 2018 год
Лидер женского биатлона Кузьмина - сестра Шипулина, которая представляет Словакию

Лидер женского биатлона Кузьмина - сестра Шипулина, которая представляет Словакию
Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)

Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)
Тайсон стал блондином

Тайсон стал блондином
Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток

Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Где состоится финал Кубка Украины Зидан - Ковачичу: Продолжай преследовать Месси по всему полю Защитник "Реала" о поражении от "Барселоны": В декабре чемпионами не становятся

Последние новости

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур в купальнике показала свое преобразившееся тело Американка, бросив все, уехала на Бали и построила там дом мечты из бамбука (Фото) Ученые открыли новый вид гигантских осьминогов
Сегодня читают в спорте
01 Суркис предлагал Виде крупнейший контракт в истории "Динамо"
02 Российский спарринг-партнер Усика прибыл в тренировочный лагерь украинца
03 Месси 83% времени матча с "Реалом" ходил пешком
04 Фонсека рассказал о проблемах УПЛ и своем будущем в "Шахтере"
05 В "Динамо" Милевского определили лучших игроков сезона
Новости сегодня
20:42 Теннис. Украинец Долгополов выступит на турнире в Кито
20:29 Умер актер из "Звездных войн" Алфи Кертис
20:29 Пресс-служба Рады обнародовала фамилии освобожденных заложников
20:22 Смешные проделки домашних питомцев, которые порвали интернет в клочья
20:21 Игрок "Боруссии" довел до слез ребенка, издеваясь над ним на тренировке (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Донбассе завершился обмен пленными: хроника событий На Донбассе завершился обмен пленными: хроника
Новости: На украинских границах протестировали биометрическую систему Пограничники испытали биометрическую систему
Новости: В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете
Новости: "Мастер Шеф 7": названо имя победителя кулинарного шоу (Видео) "Мастер Шеф 7": названо имя победителя кулинарного шоу (Видео)
Добавить комментарий
0