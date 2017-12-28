Гельзин обсудил с Баранкой скандальный матч дублеров "Карпат" и "Олимпика"

Президент Олимпика Владислав Гельзин не создает никаких препятствий для расследования подозрительного матча молодежного состава своего клуба с Карпатами U-21.

"Я лично встретился с Франческо Баранкой, чтобы обсудить несколько моментов. Говорили и о нашем клубе, и о ситуации в украинском футболе в целом. Обдумали, как мы примерно действовать в этой ситуации.

У нас есть определенные мысли относительно того, кто был организатором договорного матча. Однако, пока не можем озвучивать их. Действовать будем только вместе с Комитетом честной борьбы, координируя все наши действия", – рассказал Гельзин.

Напомним, что злосчастный матч дублеров Олимпика и Карпат состоялся 2 декабря. При счете 0:4 президент дончан Владислав Гельзин забрал свою комаду с поля из-за подозрений в нечестном характере поединка.