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Форвард "ПСЖ": Криштиану Роналду - герой моего детства

Килиан Мбаппе и Неймар
07:09 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Форвард сборной Франции и "ПСЖ" прокомментировал предстоящие поединки парижан против "Реала" в Лиге чемпионов.

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе - о будущих матчах с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов и важности Неймара для успеха парижан.

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"Все ожидали увидеть "ПСЖ" и "Реал" в финале ЛЧ, так как это две лучшие команды в мире. Собственно, "Реал" — лучшая команда, ведь дважды подряд выиграл Лигу чемпионов, мы же пока растем. Эта игра должна войти в историю, а "ПСЖ" собирается показать свои амбиции всему миру.

Криштиану Роналду — герой моего детства, мне было очень приятно встретиться с ним, когда я посещал базу "Реала". Но я боец, и для меня самое важное — победа. Я восхищался Роналду, когда был помоложе, но сейчас с этим покончено. Еду на "Сантьяго Бернабеу" играть и побеждать.

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Для меня Неймар по классу практически не уступает Роналду. Со стороны люди приписывают Неймару то, что ему не присуще. Они видят финты в его исполнении и считают, что он только и думает о том, чтобы повеселиться, является эгоистом, думающим лишь о себе. Но Неймар в первую очередь играет на команду. Да, в его игре дриблинг и финты занимают важное место, и нельзя просить его отказываться от этого. Ведь он делает это отлично. Неймар - игрок, способный помочь нам выиграть титулы, и надо воспользоваться этим", — цитирует Мбаппе Marca.

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