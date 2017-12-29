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Алиев может возобновить профессиональную карьеру в клубе второй лиги

Александр Алиев
07:18 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Александр Призетко заявил, что опытный футболист может присоединиться к составу Полесья.

Бывший полузащитник киевского Динамо Александр Алиев может стать игроком второлигового Полесья. Об этом сообщил главный тренер клуба Александр Призетко.

"Для начала нужно собрать необходимую информацию для проведения селекционной работы. Но, думаю, что такой игрок, как Александр Алиев, не помешал бы многим командам. Не буду загадывать наперед и делать каких-то громких заявлений.

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Я уже вошел в процесс и начинаю потихоньку заниматься вопросами комплектации команды. Каждый свой шаг мы тщательно взвешиваем и обдумываем. Рассматриваем разные кандидатуры, и Алиева в том числе. Не могу сказать ни "да", ни "нет" по этому футболисту. Вопрос находится в процессе обсуждения. У нас есть около двух недель, чтобы спокойно сесть и рассмотреть каждого претендента на место в команде.

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У меня есть определенный карт-бланш. Если меня устраивает игрок, то я ставлю в известность клуб, и мы подписываем с ним контракт. Бывают случаи, когда футболист может обойтись немного дороже, поэтому решение по трансферу принимает руководство», – приводит слова Призетко Footboom.

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Новости спорта, Александр Алиев, Александр Призетко, Вторая лига, Новости футбола, ПФЛ, УПЛ, ФК Полесье, Футбол.
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