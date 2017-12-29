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АПЛ: "Арсенал" в напряженном матче обыграл "Кристал Пэлас" (Видео)

Арсенал - Кристал Пэлас
08:23 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Арсенал на выезде переиграл Кристал Пэлас (3:2) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

В первом тайме команды забили лишь один мяч. На 25-й минуте вратарь хозяев Джулиан Сперони потащил удар Александра Лязказетта, но первым на добивании оказался Шкодран Мустафи, который поразил ворота ударом с острого угла.

В дебюте второй половины игры Орлы сравняли счет. После прострела Уилфрида Заха ударом в касание отличился Андро Таунсенд.

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Героем матча стал чилийский форвард Канониров Алексис Санчес. На 62-й минуте он поразил ворота ударом в касание с передачи Ляказетта, а спустя четыре минуты реализовал выход один на один в результате роскошного паса Джека Уилшира за спину защитникам команды Роя Ходжсона.

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