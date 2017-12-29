АПЛ: "Арсенал" в напряженном матче обыграл "Кристал Пэлас" (Видео)

В первом тайме команды забили лишь один мяч. На 25-й минуте вратарь хозяев Джулиан Сперони потащил удар Александра Лязказетта, но первым на добивании оказался Шкодран Мустафи, который поразил ворота ударом с острого угла.

В дебюте второй половины игры Орлы сравняли счет. После прострела Уилфрида Заха ударом в касание отличился Андро Таунсенд.

Героем матча стал чилийский форвард Канониров Алексис Санчес. На 62-й минуте он поразил ворота ударом в касание с передачи Ляказетта, а спустя четыре минуты реализовал выход один на один в результате роскошного паса Джека Уилшира за спину защитникам команды Роя Ходжсона.