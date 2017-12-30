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"Наполи" может построить новый стадион вместо нынешнего стадиона-"туалета"

Наполи
20:47 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: У "Наполи" появился вариант для строительства нового стадиона.

Мэр города Мелито не против того, чтобы "Наполи" построил новый стадион на территории отведенной муниципалитету в 9 километрах к северу от Неаполя.

Партенопи уже давно недовольны "Стадио Сан-Паоло", а президент клуба Аурелио Де Лаурентис ранее назвал его "туалетом".

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"У меня дружеские отношения с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом , - цитирует Антонио Аменте радио "Marte". - Я был его гостем в Манчестере, и мы предметно поговорили.

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Мы могли бы построить спортивный комплект, а затем, стадион. Я уже представил графику в соответствующих областях. Один проект рассчитан на 30 гектаров земли, другой - на 62".

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Новости спорта, Наполи, Серия А, Стадио Сан-Паоло, ФК Наполи, Футбол.
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