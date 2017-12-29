Гвардиола оценил "невидимого" героя "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" может увеличить серию побед до 19-ти, если обыграет "Кристал Пэлас" в ближайшее воскресенье, а главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола считает, что большая часть успеха на счету "невидимых" героев, типа Никласа Отаменди.

"Без Нико было бы невозможно то, что мы сделали, - цитирует Гвардиолу английская пресса. - Все говорят в основном о таких футболистах как Стерлинг, Де Брюйне и Агуэро. Они этого заслуживают, но как я могу не обращать внимание на игрока, который заслуживает уважения. Это Нико.

Он был потрясающим. Он один из самых лучших игроков, которых я когда-либо видел в своей жизни. Я не могу представить ситуацию, в которой мы находимся сейчас без него. Это было бы невозможно".