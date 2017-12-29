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Гвардиола оценил "невидимого" героя "Манчестер Сити"

Никлас Отаменди
20:55 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Гвардиола считает, что без Отаменди успех "Ман Сити" был бы невозможен.

"Манчестер Сити" может увеличить серию побед до 19-ти, если обыграет "Кристал Пэлас" в ближайшее воскресенье, а главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола считает, что большая часть успеха на счету "невидимых" героев, типа Никласа Отаменди.

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"Без Нико было бы невозможно то, что мы сделали, - цитирует Гвардиолу английская пресса. - Все говорят в основном о таких футболистах как Стерлинг, Де Брюйне и Агуэро. Они этого заслуживают, но как я могу не обращать внимание на игрока, который заслуживает уважения. Это Нико.

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Он был потрясающим. Он один из самых лучших игроков, которых я когда-либо видел в своей жизни. Я не могу представить ситуацию, в которой мы находимся сейчас без него. Это было бы невозможно".

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Новости спорта, Никлас Отаменди, ФК Манчестер Сити, Футбол, Хосеп Гвардиола.
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