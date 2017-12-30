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Назван лучший футбольный тренер года

Зинедин Зидан
08:18 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Зинедин Зидан торжествовал в номинации "Лучший тренер года".

В ежегодной международной награде “Dubai Globe Soccer” в 2017 году в номинации “Лучший тренер года” праздновал победу наставник мадридского “Реала” Зинедин Зидан, информирует сайт “галактикос”.

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Французский специалист выиграл борьбу в гонке в Антонио Конте с “Челси”, Жозе Моуринью с “Манчестер Юнайтед” и Массимилиано Аллегри из “Ювентуса”.

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Кроме наставника мадридцев выигрыш в номинации лучшая команда года праздновал именно ФК “Реал”.

За выдающуюся карьеру в качестве игроков были отмечены экс-капитанов “Ромы” и “Барселоны” Франческо Тотти и Карлес Пуйоль. Среди тренеров аналогичную награду получил Марчелло Липпи, под руководством которого сборная Италии выиграла чемпионат мира 2006 года.

Отметим, что первое место в гонке 2017 года среди рефери получил немец Феликс Брих.

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Новости спорта, Dubai Globe Soccer, Зинедин Зидан, Новости футбола, ФК Реал, Футбол.
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