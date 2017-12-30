Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Назван лучший футбольный тренер года Назван лучший футбольный тренер года
Новости: UFC 219: результаты взвешивания UFC 219: результаты взвешивания
Новости: Названы лучшие спортсмены 2017 года по версии AIPS Названы лучшие спортсмены 2017 года по версии AIPS
Новости: Главные спортивные победы Украины 2017 года Главные спортивные победы Украины 2017 года

Сидорчук: Сколько я выиграл в карты? Пару тысяч долларов

Сергей Сидорчук
19:44 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Полузащитник Динамо рассказал о том, как игроки коротают свободное время.

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук в программе Вацко Light рассказал о том, как игроки киевской команды проводят свободное от тренировок время.

"Говорят, сейчас в бильярде есть новый лидер – Коля Морозюк. Правда, ему нужен еще помощник, который за ним лестницу носит, потому что он до стола не достает (смеется).

Карты? Для Гармаша это святое. Еще самые умные не садятся играть в карты с Кравцом. Там собрались такие каталы, что с ними лучше не садиться – Крава, Морозюк, Гармаш.

Гармаш и карты – это вообще отдельная тема. Он играет в команде. На выезды ездит с портфелем, в котором 3-4 колоды карт и список должников.

Сколько я выиграл в карты? Пару тысяч долларов. Но не за один раз. Это за пару месяцев. Но я чаще проигрываю, поэтому особо и не играю", – рассказал Сидорчук.

Ранее сообщалось, что Хачериди и Макаренко покрестити детей Кравца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Мишель Лакруа - обворожительная красотка и жена лидера "Манчестер Сити" (Фото)

Мишель Лакруа - обворожительная красотка и жена лидера "Манчестер Сити" (Фото)
Мари Амели Бокел - длинноногая модель и девушка новичка "Динамо" Вербича (Фото)

Мари Амели Бокел - длинноногая модель и девушка новичка "Динамо" Вербича (Фото)
Самые дорогие защитники мира в истории футбола

Самые дорогие защитники мира в истории футбола
Федерер выпустил благотворительный календарь на 2018 год

Федерер выпустил благотворительный календарь на 2018 год
Лидер женского биатлона Кузьмина - сестра Шипулина, которая представляет Словакию

Лидер женского биатлона Кузьмина - сестра Шипулина, которая представляет Словакию
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Болельщики "Шахтера" выбрали лучшего игрока в составе "горняков" Неймар назвал главную "темную лошадку" ЧМ-2018 Серия А: "Фиорентина" и "Милан" сыграли вничью

Последние новости

Позитив всегда с вами: забавная семейная жизнь, которая подготовит вас к будущему "Наполи" может построить новый стадион вместо нынешнего стадиона-"туалета" Оригинальные радужные цветочные горшки и вазы от талантливого художника (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 5-й раунд боя Кличко - Джошуа признан лучшим в 2017 году (Видео)
02 Владимир Кличко: Контракт на бой-реванш с Джошуа был на столе
03 "Барселона" предложила пожизненный контракт полузащитнику
04 Бернард хочет "контракт жизни" от "Шахтера" или другого клуба
05 МОК утвердил парадную форму российских спортсменов на Олимпиаду-2018
Новости сегодня
22:38 Власти Ирана призвали своих сторонников не выходить на протесты
22:29 Прикольные комиксы, которые не оставят вас без улыбки
22:26 Бывший переводчик Гройсмана собирался бежать из Украины
22:19 "Интер" и "Лацио" победителя не выявили
22:16 Кличко пообещал представить Генплан Киева уже в следующем году
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ФСБ задержали организатора теракта в Петербурге В ФСБ задержали организатора теракта в Петербурге
Новости: В СБУ установили причастность РФ к кибератакам на госсайты В СБУ установили причастность РФ к кибератакам
Новости: Президент рассказал, когда ТКГ проведет переговоры по обмену пленными Когда ТКГ проведет переговоры по обмену пленными
Новости: Поздравления с Новым годом Собаки 2018 в прозе: открытки с новогодними собаками Поздравления с Новым годом Собаки 2018 в прозе: открытки с новогодними собаками
Добавить комментарий
0