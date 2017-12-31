"Арсенал" не удержал победу с "Вест Бромвичем"

В поединке 21-го тура Английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» и «Арсенал» сыграли вничью со счетом 1:1.

Первый тайм прошел при территориальном преимуществе «канониров», но до голевых моментов дело доходило крайне редко. Подопечным Арсена Венгера было непросто преодолевать насыщенную оборону «Вест Бромвича», а хозяева поля отвечали нечастыми вылазками к штрафной оппонентов.

Во втором тайме «дрозды» начали активнее идти в атаку и попытались высоким прессингом оказать давление на «канониров». В середине второй половины встречи два отличных шанса для взятия ворот упустил Александр Ляказетт. В первом эпизоде свою команду выручил Бен Фостер, а во втором после удара француза мяч немного разминулся со штангой. А счет открыл на 83-й минуте Алексис Санчес, который со штрафного не без помощи рикошета отправил мяч в ворота. Но хозяева поля не сдались и сумели вырвать ничью. В штрафной «Арсенала» мяч попал в руку Калума Чамберса, и арбитр назначил пенальти. Приговор точным ударом реализовал Джей Родригес.

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

«Вест Бромвич Альбион» - «Арсенал» - 1:1 (0:0)

Голы: Джей Родригес, 89 (с пенальти) - Алексис Санчес, 83

«Вест Бромвич Альбион»: Бен Фостер, Хал Робсон-Кану (Аллан-Ромео Ньём, 75), Ахмед Хегази, Джонатан Эванс, Киран Гиббс, Крэйг Доусон, Гарет Бэрри, Крис Брант (Гжегож Крыховяк, 72), Джейк Ливермор, Мэтт Филлипс (Джеймс МакКлин, 72), Джей Родригес

«Арсенал»: Петр Чех, Калум Чамберс, Лоран Кошельны (Пер Мертезакер, 72), Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Гранит Джака, Джек Уилшер, Сеад Колашинац (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 37), Александр Ляказетт, Алексис Санчес, Алекс Ивоби (Дэниэл Уэлбек, 74)

Джонатан Эванс, 34. Крис Брант, 59. Крэйг Доусон, 82. - Шкодран Мустафи, 58. Джек Уилшер, 88.

Арбитр: Майк Дин

Удары (в створ): 5 (3) - 10 (5)

Угловые: 5 - 6

Оффсайды: 0 - 1

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия)