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Витоло: Я перешел в "Атлетико" частично ради Симеоне

Витоло
10:06 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Полузащитник мадридского «Атлетико» Витоло отметил, что очень хочет оправдать надежды руководства клуба и главного тренера команды Диего Симеоне.

28-летний Витоло перешёл в мадридский клуб из «Севильи» летом этого года, но из-за запрета на регистрацию новых игроков, наложенного ФИФА на «Атлетико», первую часть сезона-2017/18 провёл на правах аренды в «Лас-Пальмасе».

«Я говорил с Сименоне, и он мне сказал, чего ожидает от меня. Я перешёл в «Атлетико» частично ради Симеоне. Что же касается высокой конкуренции, то она полезна для всех. Конкуренция составляет основу успехов «Атлетико». Сам всегда ставлю перед собой задачу иметь игровую практику и быть полезным команде», — цитирует Витоло Marca.

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