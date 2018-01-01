Витоло: Я перешел в "Атлетико" частично ради Симеоне

28-летний Витоло перешёл в мадридский клуб из «Севильи» летом этого года, но из-за запрета на регистрацию новых игроков, наложенного ФИФА на «Атлетико», первую часть сезона-2017/18 провёл на правах аренды в «Лас-Пальмасе».

«Я говорил с Сименоне, и он мне сказал, чего ожидает от меня. Я перешёл в «Атлетико» частично ради Симеоне. Что же касается высокой конкуренции, то она полезна для всех. Конкуренция составляет основу успехов «Атлетико». Сам всегда ставлю перед собой задачу иметь игровую практику и быть полезным команде», — цитирует Витоло Marca.