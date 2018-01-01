Неймар в 3-й раз стал лучшим бразильцем года в Европе

Второе место в опросе занял атакующий хавбек Ливерппуля Фелипе Коутиньо, третьим стал бек Реала Марсело.

Для Неймара это уже третья подобная награда в карьере – в прошлом он также получал Золотую самбу в 2014 и 2015 годах.

25-летний Неймар начинал год в Барселоне, с которой выиграл Кубок короля. После этого он за сенсационные 222 миллиона евро перебрался в ПСЖ, где сейчас является безоговорочным лидером – на счету бразильца 20 матчей, 17 голов и 14 ассистов за клуб во всех турнирах.

Золотая самба с 2008 года вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе. Учредитель премии – издание Sambafoot, а выбирают лауреата болельщики, журналисты и бывшие футболисты.