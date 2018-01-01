Легендарный вратарь "Динамо" поздравил болельщиков с Новым годом

Экс-вратарь сборной Украины Александр Шовковский поздравил болельщиков с Новым годом:

«Дорогие друзья! Вот и подошло время подводить итоги уходящего года и с оптимизмом и вдохновением смотреть в будущий 2018 Год. 2017 год был особенный для меня. Впервые я его провел совершенно не так, как раньше. Впервые я оказался за пределами того поля и времени, к которым стремился всю жизнь и которому отдавал всего себя. И знаете, я с уверенностью могу сказать, что когда ты закрываешь одни двери перед тобой всегда оказываются другие, с новыми интересами и возможностями, с новыми увлечениями и открытиями, с новой жизнью, совершенно не похожей на ту, что была у меня раньше. Он не был легким, но был насыщен новыми мыслями и новыми взглядами, новым ветром перемен и новым горизонтом надежд. Хочу пожелать всем в Новом 2018 Году в первую очередь мирного неба над головой, чтобы находились силы, для осуществления своих желаний, чтобы вы никогда не останавливались на достигнутом и всегда оставались молодыми в душе и здоровыми в теле. С Новым 2018 Годом! Будьте счастливы, любите и будьте любимы!» – отметил Шовковский на своей странице в Instagram.