"Бернли" - "Ливерпуль": видео голов и обзор матча

В первый день нового года "Ливерпуль" отправится в Бернли, чтобы взять в местной команды реванш за ничью с ней в первом круге.

Бернли — Ливерпуль 1:2

Голы: Гудмундссон, 87 — Мане, 61, Клаван, 90+4

Бернли: Поуп — Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор — Гудмундссон, Корк, Дефур, Арфилд (Уэллс, 86) — Хендрик (Воукс, 71) — Барнс

Ливерпуль: Миньоле — Александер-Арнольд, Ловрен, Клаван, Гомес — Окслейд-Чемберлен (Матип, 90+6), Джан, Вейналдум — Мане (Фирмино, 72), Соланке, Лаллана (Милнер, 86).