"Бернли" - "Ливерпуль": видео голов и обзор матча
Новости спорта: Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бернли - Ливерпуль (1:2).
В первый день нового года "Ливерпуль" отправится в Бернли, чтобы взять в местной команды реванш за ничью с ней в первом круге.
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Футбол. Расписание матчей 2 января
Бернли — Ливерпуль 1:2
Голы: Гудмундссон, 87 — Мане, 61, Клаван, 90+4
Бернли: Поуп — Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор — Гудмундссон, Корк, Дефур, Арфилд (Уэллс, 86) — Хендрик (Воукс, 71) — Барнс
Ливерпуль: Миньоле — Александер-Арнольд, Ловрен, Клаван, Гомес — Окслейд-Чемберлен (Матип, 90+6), Джан, Вейналдум — Мане (Фирмино, 72), Соланке, Лаллана (Милнер, 86).