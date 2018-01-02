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"Бернли" - "Ливерпуль": видео голов и обзор матча

Бернли - Ливерпуль
09:38 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бернли - Ливерпуль (1:2).

В первый день нового года "Ливерпуль" отправится в Бернли, чтобы взять в местной команды реванш за ничью с ней в первом круге. 

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Бернли — Ливерпуль 1:2

Голы: Гудмундссон, 87 — Мане, 61, Клаван, 90+4

Бернли: Поуп — Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор — Гудмундссон, Корк, Дефур, Арфилд (Уэллс, 86) — Хендрик (Воукс, 71) — Барнс

Ливерпуль: Миньоле — Александер-Арнольд, Ловрен, Клаван, Гомес — Окслейд-Чемберлен (Матип, 90+6), Джан, Вейналдум — Мане (Фирмино, 72), Соланке, Лаллана (Милнер, 86).

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Новости спорта, АПЛ, Бернли - Ливерпуль, ФК Бернли, ФК Ливерпуль, Футбол.
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