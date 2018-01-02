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Селезнев перешел в клуб из первой лиги Украины
Новости спорта: Украинский нападающий иронично ответил своим подписчикам.
Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, недавно покинувший турецкий Карабюкспор, отдыхает вместе с президентом винникивского Руха Григорием Козловским.
Селезнев сделал фото с Козловским, своим сыном и героями 80-х – группой Boney M.
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Подписчики форварда в комментариях к фото спросили Евгения о переходе в Рух, на что экс-форвард Днепра и Шахтера самоиронично ответил: "Да, уже перешел".
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