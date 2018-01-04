Куртуа близок к продлению контракта с "Челси"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа может задержаться в лондонской команде до 2023 года. В услугах футболиста был заинтересован "Реал", а сам бельгиец не скрывал желания вернуться в Испанию. В последствии мадридцы переключились на вратаря "Атлетика" Кепу Аррисабалага и по сообщению испанских СМИ подписали с ним контракт, что позволило "Челси" спокойнее провести переговоры с Куртуа.

The Telegraph сообщает, что 25-летний футболист близок к продлению контракта с увеличением оклада до £ 200 тыс (около € 224 тыс ) в неделю. Куртуа подтвердил, что переговоры продолжаются.

"Мы подождём несколько недель, а потом всё обсудим. Я счастлив в "Челси" и мы близки к подписанию контракта", — рассказал Куртуа.

Если договор будет продлён, то Тибо Куртуа станет самым высокооплачиваемым вратарём в мире.