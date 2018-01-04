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Куртуа близок к продлению контракта с "Челси"

Тибо Куртуа
23:06 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Тибо Куртуа сообщил, что близок к продлению контракта с "Челси".

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа может задержаться в лондонской команде до 2023 года. В услугах футболиста был заинтересован "Реал", а сам бельгиец не скрывал желания вернуться в Испанию. В последствии мадридцы переключились на вратаря "Атлетика" Кепу Аррисабалага и по сообщению испанских СМИ подписали с ним контракт, что позволило "Челси" спокойнее провести переговоры с Куртуа.

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The Telegraph сообщает, что 25-летний футболист близок к продлению контракта с увеличением оклада до £ 200 тыс (около € 224 тыс ) в неделю. Куртуа подтвердил, что переговоры продолжаются.

"Мы подождём несколько недель, а потом всё обсудим. Я счастлив в "Челси" и мы близки к подписанию контракта", — рассказал Куртуа.

Если договор будет продлён, то Тибо Куртуа станет самым высокооплачиваемым вратарём в мире.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Тибо Куртуа, ФК Челси, Футбол.
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