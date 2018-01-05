Лидер "Зари" может продолжить карьеру в России

Один из лидеров Зари и игрок сборной Украины заинтересовал российский клуб, который, по нашей информации, уже сделал официальное предложение луганчанам по приобретению Караваева. Динамо оценило игрока в 1 миллион долларов.

Реакция Зари пока что неизвестна.

Ранее многие украинские СМИ сообщали о заинтересованности Караваевым Динамо из Киева, однако никакой информации помимо разговоров никто предоставить не может.

Караваев стал полноценным игроком Зари только летом 2017 года, окончательно перебравшись из Шахтера после разрыва контракта. В нынешнем сезоне во всех турнирах сыграл 20 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Также 25-летний игрок часто выводил команду с капитанской повязкой.

Воспитанник Шахтера Караваев никогда не играл в составе дончан, а имя сделал как раз в Заре, где впервые выступал с 2014 по конец 2016 года. Также в его карьере был Севастополь, а первую часть 2017 года Караваев пытался закрепиться в турецком Фенербахче.

В составе сборной Украины Караваев сыграл 8 матчей, в том числе 3 в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года.

В нынешнее трансферное окно Зарю уже покинуло пять игроков. Контракты Алексея Шевченко и Артема Сухоцкого подошли к концу, арендованные Дмитрий Гречишкин, Владислав Калитвинцев и Андрей Пилявский вернулись в свои клубы.

Стоит отметить, что с лета 2014 года Заря много игроков продала как раз в российские клубы: Данило, Тони Шунич, Янник Боли, Андрей Пилявский, Михаил Сиваков. Игорь Чайковский и Джаба Липартия перешли по свободному трансферу, а Филипп Будковский после аренды в Заре переходил туда по другой арендной сделке.

Динамо только в 2017 году вернулось в местную Премьер-лигу под руководством украинского тренера Юрия Калитвинцева. Сейчас оно занимает 12-е место в чемпионате России.