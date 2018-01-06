"Манчестер Юнайтед" обыграл "Дерби" в Кубке Англии

Перед началом матча сразу выделялось возвращение в состав хозяев двух бельгийцев — Ромелу Лукаку и Маруан Феллаини начинали поединок на скамье запасных. С первых минут "красные дьяволы" завладели территориальным преимуществом и вплоть до середины тайма не давали сопернику возможность создать что-то в ответ.

На 35-ой минуте Маркус Рашфорд ударом головой отправил мяч в штангу после подачи Генриха Мхитаряна. Кроме того, манкунианцы имели несколько перспективных стандартных положений, но Карсон выручил команду и после удара Хуана Маты, и после выстрела Поля Погба. На перерыв команды ушли при "сухом" счете на табло.

В перерыве Жозе Моуриньо выпустил вместо Генриха Мхитаряна Ромелу Лукаку. Бельгиец сразу же старался навязывать борьбу в штрафной. Хозяева очень много били в дебютные минуты второго тайма, но Карсон был на высоте. Опытный голкипер отбивал все, что летело в сторону его владений. Гости иногда отвечали, но действительно потревожить Серхио Ромеро им не удавалось.

На заключительный отрезок матча появился и Маруан Феллаини, но это не понадобилось. Чудесный удар из-за пределов штрафной удался Джесси Лингарду. Англичанин не оставил шансов Карсону после скидки Лукаку. Кажется, что только такой удар мог оставить не у дел стража ворот Дерби в этот вечер. Однако манкунианцы показали еще один способ огорчить опытного визави — в завершающей стадии контратаки Мартиаль отыграл на Лукаку, а бельгиец поразил цель. У "баранов" элементарно не осталось времени, чтобы отквитать даже один гол.

Манчестер Юнайтед — Дерби 2:0

Голы: Лингард, 84, Лукаку, 90

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Линделеф, Смоллинг, Блинд, Шоу — Эррера, Погба — Мхитарян (Лукаку, 46), Лингард, Мата (Мартиаль, 67) — Рашфорд

Дерби: Карсон — Уисдом, Пирс, Кио, Олссон — Торн, Хаддлстоун — Вайманн, Лоуренс (Беннет, 81), Расселл (Хансон, 78) — Уинналл (Выдра, 67)