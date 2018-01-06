Игрока "Ливерпуля" могут наказать за проявления расизма

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может быть наказан за проявления расизма в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном» (2:1), сообщает Mirror.

Защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт утверждает, что бразилец оскорбил его во время поединка. В конце первого тайма Фирмино после единоборства с Холгейтом влетел в рекламный щит, а затем накричал на темнокожего англичанина. Главный судья встречи Роберт Мэдли подтвердил, что Мэйсон сразу сообщил ему о недопустимых словах в свой адрес. Арбитр не стал наказывать бразильца, но указал этот эпизод в рапорте.

Телевизионщики попробовали прочитать по губам, что говорил в тот момент игрок «Ливерпуля». Они полагают, что Фирмино действительно использовал грубые слова, но в них не было признаков расизма.

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс попросил футбольные власти Англии расследовать данный инцидент. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча подчеркнул, что узнал об обвинениях Холгейта только от журналистов.