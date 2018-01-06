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Игрока "Ливерпуля" могут наказать за проявления расизма

Фирмино
22:04 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Защитник «Эвертона» обвинил Фирмино в расизме.

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может быть наказан за проявления расизма в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном» (2:1), сообщает Mirror.

Защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт утверждает, что бразилец оскорбил его во время поединка. В конце первого тайма Фирмино после единоборства с Холгейтом влетел в рекламный щит, а затем накричал на темнокожего англичанина. Главный судья встречи Роберт Мэдли подтвердил, что Мэйсон сразу сообщил ему о недопустимых словах в свой адрес. Арбитр не стал наказывать бразильца, но указал этот эпизод в рапорте.

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Телевизионщики попробовали прочитать по губам, что говорил в тот момент игрок «Ливерпуля». Они полагают, что Фирмино действительно использовал грубые слова, но в них не было признаков расизма.

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Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс попросил футбольные власти Англии расследовать данный инцидент. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча подчеркнул, что узнал об обвинениях Холгейта только от журналистов.

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Новости спорта, АПЛ, Расизм, Фирминьо, ФК Ливерпуль, Футбол.
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