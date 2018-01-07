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Зидан: Сейчас мне не нужен вратарь

Зинедин Зидан
22:36 Вс, 7 Январь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Зинедин Зидан рассказал, что "Реал" в данный момент не нуждается в новом вратаре.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на пресс-конференции в преддверии гостевого матча 18-го тура испанской Примеры с "Сельтой" заявил, что в данный момент не нуждается в новом вратаре.

Испанские СМИ сообщили, что голкипер "Атлетика" Кепа Аррисабалага подписал контракт с "Реалом" и уже прошёл медицинский осмотр. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 20 млн.

"Мне не нужен вратарь прямо сейчас. В июне, может быть, но сейчас — нет. Поэтому я не говорю о футболистах, которые выступают не в „Реале“, — цитирует Зидана Bernabeu Digital.

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Новости спорта, Зинедин Зидан, Новости футбола, ФК Реал, Футбол.
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