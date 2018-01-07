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Фред ждет звонка от Гвардиолы

Фред
11:41 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Полузащитник Шахтера Фред признался, что хотел бы играть за Манчестер Сити.

В конце декабря появилась информация о том, что главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола лично заинтересован в подписании Фреда. А до этого в СМИ сообщали об интересу к бразильцу со стороны Ман Юнайтед.

Сам Фред признался, хотел бы поиграть в чемпионате Англии, а также пошутил о том, что все еще ждет звонка от наставника "горожан".

"Великолепный тренер Пеп Гвардиола и прекрасная команда Манчестер Сити в этом году проделывают отличную работу. Я мог бы там существенно вырасти, мне еще есть куда прогрессировать. Было очень приятно узнать об этом интересе в канун Рождества. Но сейчас нужно продолжать трудиться в Шахтере, чтобы все видели плоды этой работы.

Англия – самый обсуждаемый чемпионат в мире, мне бы понравилось там играть. Она отлично мне подходит. Было бы здорово поиграть там под руководством одного из величайших тренеров. Я мечтаю об этом.

Звонок Гвардиолы? Я его пока не получал, все еще жду. Скоро он мне позвонит", – рассказал Фред в интервью Globo.

В текущем сезоне Фред провел 24 поединка за Шахтер во всех турнирах и забил 2 мяча.

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